Bewohner versuchten mit Gartenschlauch zu löschen

Die Bewohner – teilweise selbst Mitglieder bei der Feuerwehr – versuchten noch alles, um den Brand einer Gartenhütte in Hofkirchen im Traunkreis in Grenzen zu halten. Doch selbst der schnelle Einsatz mit Gartenschläuchen und Feuerlöschern half am Ende nichts mehr.
Nur weil in einem Wohnhaus in Hofkirchen im Traunkreis am Dienstag kurz nach 20 Uhr der Strom ausgefallen war, bemerkten die Bewohner den Brand in einer Hütte im angrenzenden Garten. Während umgehend die Feuerwehr gerufen wurde, versuchten die Bewohner – einige sind selbst Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr – die Flammen mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher einzudämmen.
Übergreifen der Flammen verhindert
Dennoch stand die Gartenlaube bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und wurde in der Folge vollständig zerstört. Die Feuerwehren Hargelsberg und Hofkirchen im Traunkreis verhinderten allerdings erfolgreich ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude und Nachbarobjekte. Nach rund einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet.
