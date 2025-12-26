Bewohner versuchten mit Gartenschlauch zu löschen

Nur weil in einem Wohnhaus in Hofkirchen im Traunkreis am Dienstag kurz nach 20 Uhr der Strom ausgefallen war, bemerkten die Bewohner den Brand in einer Hütte im angrenzenden Garten. Während umgehend die Feuerwehr gerufen wurde, versuchten die Bewohner – einige sind selbst Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr – die Flammen mit einem Gartenschlauch und einem Feuerlöscher einzudämmen.