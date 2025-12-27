Messermann in Tankstelle mit Besenstiel abgewehrt

Als ein Iraner (38) trotz Hausverbot eine Linzer Tankstelle betrat, bedrohte er den Angestellten (30) mit einem Messer, als dieser ihn hinauswerfen wollte. Der 30-Jährige wehrte sich mit einem Besenstiel. Umstehende Kunden mischten sich ein, ein Raufhandel entstand. Schlussendlich wurde der Iraner festgenommen.
Nachdem ein 38-jähriger Iraner, der bei einer Tankstelle in der Linzer Dinghoferstraße aufgrund vorheriger Vorfälle bereits ein Hausverbot hatte, sich am Freitag gegen 0 Uhr erneut in den Innenbereich begab, wurde er von Tankstellenmitarbeitern der Örtlichkeit verwiesen. Dabei soll der Iraner ein Taschenmesser gezogen und zwei der Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben.
Beide bekamen Hilfe
Mit einem Besenstiel setzte sich ein 30-jähriger Tankstellenmitarbeiter aus Afghanistan zur Wehr, um einen möglichen Angriff abzuwehren. Die Auseinandersetzung entwickelte sich rasch zu einem Raufhandel, denn sieben Beteiligte versuchten, den 38-Jährigen entweder festzuhalten oder ihm zur Flucht zu verhelfen.
Beide verletzt
Bei dem Gerangel sei der 30-jährige Afghane durch das Messer leicht verletzt worden. Auch der Iraner, der schließlich von der Polizei festgenommen wurde, sei durch die Notwehrhandlungen verletzt worden. Er gestand außerdem, dass er regelmäßig Heroin konsumiere. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Linz gebracht. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung angezeigt.
