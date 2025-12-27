Messermann in Tankstelle mit Besenstiel abgewehrt

Beide verletzt

Bei dem Gerangel sei der 30-jährige Afghane durch das Messer leicht verletzt worden. Auch der Iraner, der schließlich von der Polizei festgenommen wurde, sei durch die Notwehrhandlungen verletzt worden. Er gestand außerdem, dass er regelmäßig Heroin konsumiere. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Linz gebracht. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung angezeigt.