Rechnung vom Zoll trübt Freude über Weihnachtspost

Importtarif

Mama Sandra wollte es genau wissen und schrieb dem Zollamt eine E-Mail. Von dort bekam sie diese, für die Familie wenig zufriedenstellende Antwort: „Laut Zollamt Österreich und der TARIC-Datenbank fällt eine Grußkarte in einem Brief nicht unter die Kategorie Dokument, sondern wird als Ware klassifiziert. Grußkarten gelten somit zollrechtlich als Waren, auch wenn sie keinen hohen materiellen Wert aufweisen.“