75-Jährige bei Minusgraden aus Altersheim abgängig

Dem raschen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es zu verdanken, dass eine Abgängige bei eisiger Kälte rasch gefunden werden konnte. Sie war aus einem Pflegeheim in Gmunden (OÖ) verschwunden, konnte nach nicht einmal drei Stunden wohlbehalten zurückgebracht werden.
Freitagabend bemerkten Pflegekräfte eines Altersheimes in Gmunden, dass eine 75-jährige Bewohnerin fehlte. Sie schlugen Alarm und sofort wurde eine große Suchaktion gestartet, bei der mehrere Polizeistreifen und fünf Feuerwehren im Einsatz standen.
Erfolgreiche Suche
Nach nicht einmal drei Stunden konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Die 75-Jährige – sie war nicht das erste Mal abgängig – konnte in der Nähe des Pflegeheimes gefunden werden. Sie hatte sich in einem Baucontainer versteckt und wurde unversehrt zurückgebracht.
