28-Jähriger raste mit 149 km/h durch 50er-Zone

Auf einer berüchtigten Raserstrecke führten Polizisten in der Nacht auf Samstag eine Schwerpunktkontrolle zur Unterbindung der Tuning- und Raserszene durch. Dabei ging den Beamten ein 28-jähriger Linzer ins Netz, der fast dreimal so schnell wie erlaubt unterwegs war.
Im Bereich der Wiener Bundesstraße zwischen Linz und Traun führten Polizisten in der Nacht auf Samstag Lasermessungen durch. Bei einem 28-jährigen Rumänen aus Linz zeigte das Messgerät in der dortigen 50er-Zone 149 km/h an – damit fast dreimal so viel wie erlaubt.
Raserauto beschlagnahmt
Dem Raser wurde der Führerschein abgenommen, sein schwarzer Audi A4 Avant vorläufig beschlagnahmt. Doch auch für eine Probeführerscheinbesitzerin war die Fahrt nach der Polizeikontrolle zu Ende.
Wegen einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung musste sie ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Weiters wurden sechs Organmandate wegen Geschwindigkeitsübertretungen ausgestellt und eine weitere Anzeige erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.