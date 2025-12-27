Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto beschlagnahmt

28-Jähriger raste mit 149 km/h durch 50er-Zone

Oberösterreich
27.12.2025 09:44
Der Bleifuß war fast dreimal so schnell unterwegs wie erlaubt.
Der Bleifuß war fast dreimal so schnell unterwegs wie erlaubt.(Bild: stock.adobe/Uwe)

Auf einer berüchtigten Raserstrecke führten Polizisten in der Nacht auf Samstag eine Schwerpunktkontrolle zur Unterbindung der Tuning- und Raserszene durch. Dabei ging den Beamten ein 28-jähriger Linzer ins Netz, der fast dreimal so schnell wie erlaubt unterwegs war.

0 Kommentare

Im Bereich der Wiener Bundesstraße zwischen Linz und Traun führten Polizisten in der Nacht auf Samstag Lasermessungen durch. Bei einem 28-jährigen Rumänen aus Linz zeigte das Messgerät in der dortigen 50er-Zone 149 km/h an – damit fast dreimal so viel wie erlaubt.

Raserauto beschlagnahmt
Dem Raser wurde der Führerschein abgenommen, sein schwarzer Audi A4 Avant vorläufig beschlagnahmt. Doch auch für eine Probeführerscheinbesitzerin war die Fahrt nach der Polizeikontrolle zu Ende.

Wegen einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung musste sie ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Weiters wurden sechs Organmandate wegen Geschwindigkeitsübertretungen ausgestellt und eine weitere Anzeige erstattet.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Linz
Schwerpunktkontrolle
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
268.911 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
157.214 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
134.471 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Oberösterreich
Prachtwetter
Drei Tage lang Sonne, dann kommt etwas Schnee
„Riesenmarktchance“
Mühlviertler bauen Hülle für Teleskop in der Wüste
Auto beschlagnahmt
28-Jähriger raste mit 149 km/h durch 50er-Zone
Große Suchaktion
75-Jährige bei Minusgraden aus Altersheim abgängig
Krone Plus Logo
Gemeindefinanzen
Über Mühlviertel kreist Pleitegeier am tiefsten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf