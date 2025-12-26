Austro-Stars verkauften Punsch für guten Zweck

Am Sonntag stellten sich die bekannten Musiker Christopher Seiler und Bernhard Speer von „Seiler&Speer“ ganz in den Dienst der guten Sache und schenkten für den Verein Rollende Engel Punsch aus. Vor drei Jahren lernten die beiden Musiker die Wunscherfüller persönlich kennen. Damals ermöglichten sie den letzten Wunsch der damals erst 30-jährigen Sandra. Wenige Monate später dann gleich noch einmal. Die 14-jährige Miriam wünschte sich nichts sehnlicher, als Christopher Seiler bei einem Konzert zu sehen und mit ihm zu sprechen.