Über 5000 Euro

Austro-Stars verkauften Punsch für guten Zweck

Oberösterreich
26.12.2025 11:20
Bernhard Speer, Christopher Seiler und Florian Aichhorn (Rollende Engel).
Bernhard Speer, Christopher Seiler und Florian Aichhorn (Rollende Engel).

Bei einem Charity-Punschstand in Wien sammelten Seiler & Speer 5543 Euro zugunsten des Vereins Rollende Engel. Das Musiker-Duo, das schon zweimal Wunscherfüller war, schenkte Punsch aus. Der oö. Verein erfüllt schwerkranken Menschen in Österreich ihren letzten Herzenswunsch.

Am Sonntag stellten sich die bekannten Musiker Christopher Seiler und Bernhard Speer von „Seiler&Speer“ ganz in den Dienst der guten Sache und schenkten für den Verein Rollende Engel Punsch aus. Vor drei Jahren lernten die beiden Musiker die Wunscherfüller persönlich kennen. Damals ermöglichten sie den letzten Wunsch der damals erst 30-jährigen Sandra. Wenige Monate später dann gleich noch einmal. Die 14-jährige Miriam wünschte sich nichts sehnlicher, als Christopher Seiler bei einem Konzert zu sehen und mit ihm zu sprechen.

„Wir möchten helfen!“
Auch bei dieser Wunscherfüllung unterstützten die Musiker spontan und unbürokratisch. Seither begleitet die beiden Vollblutmusiker ein Gedanke: „Wir möchten helfen! Wir möchten etwas zurückgeben!“ Gemeinsam mit der Pizzeria Al Castello in Hetzendorf bei Wien veranstaltete der Verein ein besonderes Charity-Event unter dem Motto: „Jeder Punsch ein Herzenswunsch“. Pünktlich um 18 Uhr trafen die beiden Superstars ein – zu diesem Zeitpunkt warteten bereits zahlreiche Besucher vor der Pizzeria, genossen Punsch und freuten sich darauf, ihre Idole aus nächster Nähe zu erleben.

Die Superstars und die Helfer vom Verein Rollende Engel.
Die Superstars und die Helfer vom Verein Rollende Engel.

Am Ende des Tages nur Gewinner
Christopher Seiler und Bernhard Speer nahmen sich viel Zeit für ihre Fans, standen für Fotos und kurze Gespräche zur Verfügung und sorgten damit für große Begeisterung. Die Freude war auf beiden Seiten spürbar – es wurde viel gelacht, fotografiert und natürlich auch reichlich Punsch konsumiert. Am Ende des Abends gab es nur Gewinner: Neben vielen glücklichen Gästen konnte eine Spendensumme von 5543,14 Euro an den Verein Rollende Engel übergeben werden, die für weitere Herzenswünsche schwerkranker Menschen verwendet wird.

Oberösterreich

