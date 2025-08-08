„Memory-Box“ vor Friedensburg

Teil burgenländischer Zeitgeschichte

Die Installation zeigt den Laderaum des Lkw in Originalgröße und nennt die Vornamen der 71 Verstorbenen – 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Die Friedensburg Schlaining ist ein würdiges Umfeld für das Andenken der Opfer. Als Zentrum historischer Ausstellungen ist sie das Gedächtnis des Burgenlandes – und die Flüchtlingstragödie ist ein Teil burgenländischer Zeitgeschichte. Deshalb ist es mir wichtig, dass die Memory Box dauerhaft hier zugänglich ist.“