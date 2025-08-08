„Memory-Box“ vor Friedensburg

Die Kunstinstallation „Memory Box 71“ des Retzer Künstlers Michael Kos erinnert an die 71 Flüchtlinge, die am 26. August 2015 erstickt in einem Kleinlaster an der A4 entdeckt wurden.
Anlässlich des 10. Jahrestages der Tragödie übersiedelte das Werk vor die Friedensburg Schlaining. Davor im Kulturzentrum Eisenstadt aufgestellt, war es österreichweit an mehreren Orten zu sehen. Der jetzige Standort soll dauerhaft sein.
Teil burgenländischer Zeitgeschichte
Die Installation zeigt den Laderaum des Lkw in Originalgröße und nennt die Vornamen der 71 Verstorbenen – 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder aus Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Die Friedensburg Schlaining ist ein würdiges Umfeld für das Andenken der Opfer. Als Zentrum historischer Ausstellungen ist sie das Gedächtnis des Burgenlandes – und die Flüchtlingstragödie ist ein Teil burgenländischer Zeitgeschichte. Deshalb ist es mir wichtig, dass die Memory Box dauerhaft hier zugänglich ist.“
Kommentare
