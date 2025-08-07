Weinviertler (85) verfasst Buch über Ski-Historie

Was am 12. August um 18.30 Uhr im Festsaal der örtlichen Sparkasse passieren wird, geht jedoch weit über eine Buchpräsentation hinaus: „Die Besucher erwartet eine multimediale Show über die Geschichte des Skilaufs“, kündigt das „Ski-Urgestein“ an. „Es werden Szenen aus vielen historischen Filmen gezeigt, die erste stammt aus dem Jahr 1910. Und dabei sind auch viele Namen aus der Region“, erläutert er der „Krone“.