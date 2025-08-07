Weinviertler (85) verfasst Buch über Ski-Historie

Er war langjähriger ÖSV-Referent für Telemark und will selbst mit 85 Jahren nicht leiser treten – ganz im Gegenteil: Der Hollabrunner Arno Klien wird sein neuestes Werk in seiner Heimatstadt präsentieren. Dem Skifahren galt sein Leben – zu Hause im Weinviertel ist er in Sachen Naturschutz tägig, organisiert Wanderungen mit biologischen und historischen Erläuterungen über die Entstehung seiner Heimatregion.
Was am 12. August um 18.30 Uhr im Festsaal der örtlichen Sparkasse passieren wird, geht jedoch weit über eine Buchpräsentation hinaus: „Die Besucher erwartet eine multimediale Show über die Geschichte des Skilaufs“, kündigt das „Ski-Urgestein“ an. „Es werden Szenen aus vielen historischen Filmen gezeigt, die erste stammt aus dem Jahr 1910. Und dabei sind auch viele Namen aus der Region“, erläutert er der „Krone“.
Österreichs „Mister Telemark“
Schon in jungen Jahren war Klien umtriebig im Skisport – später wurde er als Österreichs „Mister Telemark“ bekannt. Obwohl Weinviertler, spannt sich sein Netzwerk freilich in viele Skigebiete und auch zu internationalen Größen der Branche. Erschienen ist das Werk „Aspekte der Entwicklung einer österreichischen Skikultur“ - getreu dem Motto Regionalität geht vor - im Hollabrunner Verlag Jordan.
