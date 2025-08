Stets bereit, wenn am Wasser der Hut brennt

Mit seiner vielseitigen und professionell organisierten Struktur ist der Wasserdienst des LFV ein unverzichtbarer Teil des burgenländischen Katastrophenhilfs- und Rettungswesens. Seine Präsenz am Neusiedler See sichert nicht nur Urlaubern und Wassersportlern Hilfe in der Not, sondern schützt auch das wertvolle Natur- und Siedlungsgebiet am Wasser.