Arbeitslosenquote top, aber zu wenig Lehrlinge

Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen höher

Die Arbeitslosigkeit ist mit wenigen Ausnahmen in fast allen Branchen höher als im Vorjahr. Besonders deutlich stieg sie im Handel (+224 bzw. +11,0 %), in der Warenherstellung (+161 bzw. +13,4 %) und im Bereich Verkehr und Lagerei (+126 bzw. +14,8 %). Auch im Gesundheits- und Sozialwesen ist die Arbeitslosigkeit – trotz steigender Beschäftigung – um +146 bzw. +13,9 % gestiegen. In der Baubranche (+38 bzw. +5,4 %) und in der Beherbergung und Gastronomie (+34 bzw. +2,0 %) liegt die Arbeitslosigkeit nur leicht über dem Niveau des Vorjahres.