Scheidung ohne „Schuld“: Was sich so ändern würde

Wer ist schuld am Scheitern einer Ehe? Das zu klären, ist in Österreich notwendig, weil sich auf Basis dessen entscheidet, ob und wie viel Unterhalt gezahlt werden muss. Denn derzeit bekommt bei einer Scheidungsklage eben jene Seite nachehelichen Unterhalt, die während der Ehe weniger verdient hat – und deren Ehepartner hauptsächlich schuld an der Zerrüttung der Ehe war. Sind beide schuld, besteht ein Anspruch überhaupt nur unter gewissen Bedingungen.