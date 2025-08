Obstbäume sind die blühenden Öko-Säulen der Heimat

Wo unser Obst reift, reift auch die Heimat. Denn die prächtigen alten Obstbäume und mit ihnen die Streuobstwiesen Wiesen sind tief in unserer Heimat und Identität verwurzelt „, versichert Landesvize Stephan Pernkopf am Biohof der Familie Pichler in Loitsbach bei Mank im Bezirk Melk. In den vergangenen zehn Jahren seien im Zuge der blau-gelben Pflanzoffensive mehr als 30.000 neue Hochstamm-Obstbäume verwurzelt worden, 3000 Niederösterreicher haben an angebotenen Kursen teilgenommen: „All diese Idealisten haben gelernt, wie man Obstbäume pflegt, ausschneidet, zurückschneidet, erhält und an die nächste Generation weitergibt.“