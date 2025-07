Tochter verzichtet auf Hulk Hogans Mega-Erbe

Hogan war in der vergangenen Woche im Alter von 71 Jahren in Florida gestorben. Mit seinen stark blondierten Haaren, seinem markigen Bart, seinen vielen Muskeln, seiner sonnengebräunten Haut und den knalligen Outfits war er das Gesicht des US-Wrestlings. Zahlreiche Reality-Shows sowie weitere Auftritte in Film und Fernsehen verschafften Hogan zusätzliche Bekanntheit auf der ganzen Welt.