Rechberger, wo neben Wasser auch Wärme fließt

Bei der Wohnraum Sanierer und Installateure GmbH in Purkersdorf zählt weit mehr als Technik und Termintreue. Hier stehen Menschlichkeit, Miteigentum und echte Teamkultur im Vordergrund – ein Betrieb, der nicht nur Installationen schafft, sondern auch ein Klima zum Wohlfühlen.
Wenn Matthias Hofmann über seinen Arbeitsplatz spricht, klingt es nach mehr als nur einem Job. Der 31-Jährige kam Anfang 2024 über einen Freund zur Wohnraum Sanierer und Installateure GmbH – geblieben ist er aus Überzeugung:
„Die Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu lernen und gefordert zu werden. Das gute Arbeitsklima und die großartigen Kollegen. Das gefällt mir hier am meisten“,
versucht Matthias Hofmann ein Gefühl in Worte zu kleiden.
Und weiter: „Die Kommunikation mit der Führungsebene ist mir noch nie so leichtgefallen wie hier.“ Als Assistenz der Projektleitung hält er viele Fäden zusammen: vom Terminkalender über die Kundenkommunikation bis hin zur internen Koordination. Kurz zusammengefasst: um den reibungslosen Ablauf hinter den Kulissen.
Verantwortung teilen, Vertrauen leben
Chef Claus Rechberger geht mit gutem Beispiel voran. Für ihn sind seine Mitarbeiter keine bloßen Angestellten – sondern Mitunternehmer:
„Das Team ist das Fundament. Denn nur gemeinsam können wir die Qualität liefern, für die wir stehen.“
Claus Rechberger, Chef
Sein Ziel: ein freundschaftliches Verhältnis. „Ich schätze jeden – und erwarte von jedem die Leistung, die ich auch selbst bringen würde.“ Gestärkt wird dieses Wir-Gefühl etwa bei gemeinsamen Essen – die Mitunternehmer können auf Betriebskosten gesunde Lebensmittel zum gemeinsamen Verzehr einkaufen. Oder bei Aktivitäten wie der betrieblichen Gesundheitsförderung. „Das hat uns nicht nur körperlich gutgetan, sondern auch den Zusammenhalt enorm gefördert“, erzählt der Chef. Und so entsteht in einem Betrieb für Installationen auch menschliche Wärme und Wertschätzung.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Die Wohnraum Sanierer und Installateure GmbH in Purkersdorf steht seit 20 Jahren für Sanierung, Installation und Haustechnik aus einer Hand. 25 Mitarbeitende – vom Allrounder bis zum Spezialisten – arbeiten eng und effizient zusammen. Derzeit bildet der Betrieb zwei Lehrlinge aus und beteiligt sich am Pilotprojekt Hochbauspezialist:in mit Schwerpunkt Sanierung. Weitere Informationen: www.diewohnraum.at