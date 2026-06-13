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„Ungezwungenheit“

Was der „Gen Z“ im Wirtshaus fehlt

Niederösterreich
13.06.2026 13:00
Alles in der Mitte, alles geteilt. „Family-Style“ wird das Essen bei der Gen Z nicht starr von ...
Alles in der Mitte, alles geteilt. „Family-Style“ wird das Essen bei der Gen Z nicht starr von der Karte bestellt.(Bild: NÖ Werbung)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Wer unter 25 ist, geht seltener ins Wirtshaus. Das niederösterreichische Format „yap&dine“ könnte aber den richtigen Nerv getroffen haben. Ab Herbst gibt es eine zweite Aktionswoche.

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„Beim Reden – im Wirtshaus – kommen die Leut‘ zusammen“, hat man früher gesagt. Die Freizeitgestaltung  hat sich über die Generationen aber verändert. Laut Wirtschaftskammer gehen junge Menschen immer weniger essen, vor allem am Land. Damit die Wirtshaus-Tradition nicht ausstirbt, hat die NÖ Wirtshauskultur gemeinsam mit der NÖ Werbung das Konzept „yap&dine“ (Deutsch: Plaudern und gut essen) eingeführt. 

Zitat Icon

„yap&dine“ inspiriert zu tiefgehenden Gesprächen am Wirtshaustisch und zeigt wie lebendig Wirtshauskultur ist. 

Landeschefin Johanna Mikl-Leitner

Bild: NÖ Werbung

In einer Aktionswoche im Frühjahr hat man das neue Format ausprobiert: und es hat gemundet! „Die Rückmeldungen der teilnehmenden Betriebe und der Gäste waren sehr positiv, die Tische gut gebucht“, sagt Hartmuth Rameder, Chef der NÖ Wirtshauskultur. Überlegungen zu einer Wiederholung standen schnell im Raum. Von 28. September bis 11. Oktober gibt es nun einen zweiten Durchgang. 15 niederösterrreichische Gasthäuser haben sich bereits dazu entschlossen, im Herbst dabei zu sein.

Überzeugte Landeshauptfrau: Johanna Mikl-Leitner im Gasthof Graf in St.Pölten. li: Michaela ...
Überzeugte Landeshauptfrau: Johanna Mikl-Leitner im Gasthof Graf in St.Pölten. li: Michaela Zeiler (NÖ Werbung), re.: Hartmuth Rameder (NÖ Wirtshauskultur).(Bild: NÖ Werbung)

Wie hat das funktioniert?, fragt man sich. Der Tisch im Gasthaus wurde für die Jungen wieder „etwas cooler“ gestaltet: mit mehreren Gerichten pro Gang, gemeinsamen Probieren und ungezwungenen Gesprächen. Damit will man Gäste zwischen 18 und 25 ansprechen. „Beim Wirten sitzen soll sich für die Generation Z wieder mehr wie ein Erlebnis anfühlen“, heißt es.  Auch Wein und Bier auf alkoholfrei wird angeboten und heimische Gerichte in veganen Optionen. 

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