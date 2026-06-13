Was der „Gen Z“ im Wirtshaus fehlt

In einer Aktionswoche im Frühjahr hat man das neue Format ausprobiert: und es hat gemundet! „Die Rückmeldungen der teilnehmenden Betriebe und der Gäste waren sehr positiv, die Tische gut gebucht“, sagt Hartmuth Rameder, Chef der NÖ Wirtshauskultur. Überlegungen zu einer Wiederholung standen schnell im Raum. Von 28. September bis 11. Oktober gibt es nun einen zweiten Durchgang. 15 niederösterrreichische Gasthäuser haben sich bereits dazu entschlossen, im Herbst dabei zu sein.