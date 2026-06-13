Bootsmesse Tulln erfindet sich neu

Die „BOOT TULLN“ ist Österreichs größte Wassersportmesse – und der Ort für jene die vom eigenen Boot sowie vom Segel- oder Tauchschein träumen. Seit 1971 geht die Messe jährlich im März über die Bühne und lockt jedes Mal Tausende Besucher an. Egal für welche Sportart sich die Besucherinnen und Besucher interessieren, sie alle eint die Begeisterung für den Bootssport. Am Freitag verkündete der Veranstalter bereits das neue Konzept für die Messe im Jahr 2027.