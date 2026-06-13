Bootsmesse Tulln erfindet sich neu

Im Mittelpunkt stehen künftig nicht mehr nur Boote und Yachten, sondern vor allem Erlebnisse, Communities und neue Zielgruppen.
Die „BOOT TULLN“ ist Österreichs größte Wassersportmesse – und der Ort für jene die vom eigenen Boot sowie vom Segel- oder Tauchschein träumen. Seit 1971 geht die Messe jährlich im März über die Bühne und lockt jedes Mal Tausende Besucher an. Egal für welche Sportart sich die Besucherinnen und Besucher interessieren, sie alle eint die Begeisterung für den Bootssport. Am Freitag verkündete der Veranstalter bereits das neue Konzept für die Messe im Jahr 2027.
Auf zu neuen Ufern
„Die BOOT TULLN wird zur Erlebnisplattform für die gesamte Wassersportbranche“, erklärte Messe-Geschäftsführer Wolfgang Strasser. Die Veranstaltung soll Wassersportfans aus Österreich sowie die Länder Zentral- und Osteuropas stärker vernetzen und neue Besucher ansprechen. Künftig gliedert sich die Messe in verschiedene Erlebniswelten – von Yachten und Segeln über Tauchen und Funsport bis hin zu Charter-Angeboten und Zubehör. Besonders junge Menschen sollen mit neuen Formaten wie dem „Young Generation Day“ und dem „Club Day“ für den Wassersport begeistert werden.
Besucher können Yachten direkt ausprobieren
Neu sind auch sogenannte „In-Water-Tests“: Besucher können Boote und Yachten direkt im Yachthafen der Messe Tulln ausprobieren. Zudem setzt die Messe verstärkt auf digitale Angebote und eine ganzjährige Kommunikation über Social Media, Newsletter und Online-Plattformen. Mit der Neuausrichtung will die Wassersportmesse ihre Position als wichtigste Wassersportmesse zwischen Donau, Chiemsee, Attersee, Neusiedler See, Wörthersee, Plattensee und Adria weiter ausbauen.
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