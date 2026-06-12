Star-Fachkräfte auf NÖ„Wall of Fame“ verewigt

Fliesenlegerin Sinhuber freut sich über die Anerkennung: „Kunden wünschen sich seitdem, dass ich ihre Baustelle ausführe.“ Trotz vieler Anstrengungen seien die EuroSkills im Nachhinein eine „magische Zeit“ gewesen und werden für immer in Erinnerung bleiben, sagt sie. Das zweite neue Handabdruck-Set gehört Betonbauer Lukas Miedler. Auch ihn habe die Teilnahme am Wettberwerb und die Goldmedaillie beruflich weitergebracht. „Ich möchte mich stetig weiterbilden und als nächsten Schritt die Polierschule machen“, spricht er über seine Ziele.