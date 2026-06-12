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Für Lehre begeistern

Star-Fachkräfte auf NÖ„Wall of Fame“ verewigt

Niederösterreich
12.06.2026 18:00
Mit Handabdrücken am Rathausplatz in St. Pölten verewigt: Europameister Betonbau, Lukas Miedler ...
Mit Handabdrücken am Rathausplatz in St. Pölten verewigt: Europameister Betonbau, Lukas Miedler und Europameisterin Fliesenlegen, Sara Sinhuber.(Bild: Tanja Wagner)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Viele NÖ Betriebe suchen händeringend nach Fachkräften. Im Frühjahr sind die Lehrlingszahlen gesunken. Zwei junge Facharbeiter aus Niederösterreich zeigen, wieso es sich auszahlt, ein Handwerk zu erlernen. 

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In Los Angeles (USA) werden Schauspieler auf dem „Walk of Fame“ im Asphalt verewigt, auf dem St. Pöltner Rathausplatz die besten Fachkräfte des Landes. Diese Woche wurden die Handabdrücke von Sara Sinhuber und Lukas Miedler auf der „Wall of Fame“ enthüllt. Die beiden holten bei den Berufs-Europameisterschaften „EuroSkills“ 2025 in Dänemark Gold.

Fliesenlegerin Sinhuber freut sich über die Anerkennung: „Kunden wünschen sich seitdem, dass ich ihre Baustelle ausführe.“ Trotz vieler Anstrengungen seien die EuroSkills im Nachhinein eine „magische Zeit“ gewesen und werden für immer in Erinnerung bleiben, sagt sie. Das zweite neue Handabdruck-Set gehört Betonbauer Lukas Miedler. Auch ihn habe die Teilnahme am Wettberwerb und die Goldmedaillie beruflich weitergebracht. „Ich möchte mich stetig weiterbilden und als nächsten Schritt die Polierschule machen“, spricht er über seine Ziele.

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Jürgen Grill, HABAU, Lukas Miedler, ...
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Jürgen Grill, HABAU, Lukas Miedler, Europameister Betonbau, HABAU, Sara Sinhuber, Europameisterin im Fliesenlegen, Fliesen und Öfen Reiter, Richard Reiter, Markus Wieser, Präsident der AK NÖ, und Matthias Stadler, Bürgermeister St. Pölten.(Bild: Tanja Wagner)

Lehrlingszahlen gesunken
Die „Wall of Fame“ ist Teil der Niederösterreichischen Wirtschaftskammer-Initiative „Fame“. „Spitzenkräfte gibt es bei uns direkt vor der Haustüre“, betonte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Zugleich soll die Aktion die Vielfalt der Lehrberufe sichtbar machen. Aktuell bilden 4052 niederösterreichische Betriebe Lehrlinge aus. Aber: Die Zahl der Lehranfänger ist im Frühjahr wider gesunken. Mit Stand Ende Mai 2026 haben 4731 junge Menschen eine Ausbildung begonnen, das sind 255 weniger als im Vorjahr.

„Junge Menschen brauchen Vorbilder, die zeigen, was mit einer Lehre möglich ist“, sagt Arbeiterkammer -Präsident Markus Wieser. AK und WKNÖ haben viele gemeinsame Projekte, die Junge für die Lehre motivieren soll. Zum Beispiel ermöglichen sie jungen Lehrlingen, einige Zeit im Ausland zu arbeiten. „Lehrberufe sichern unsere Zukunft“, sagt abschließend St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler bei der neuen Handabdruck-Enthüllung. Und ergänzte augenzwinkernd: „Schauspieler kann ja jeder verewigen“.

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