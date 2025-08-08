Wenn der Salon zur zweiten Familie wird

Bei Hair Design Christine in Poysdorf stehen nicht nur modische Schnitte im Fokus – sondern vor allem die Menschen. In familiärer Atmosphäre wird hier mit Kreativität, Fingerspitzengefühl und ganz viel Teamgeist gearbeitet.
Die Schere klickt. Der Föhn rauscht. In der Luft liegt der Duft von Haarpflegeprodukten. Man nimmt Gesprächsfetzen wahr, hört Gelächter – durchbrochen vom Klingeln des Telefons und dem Geräusch der Kaffeemaschine. Am Waschplatz von Hair Design Christine in Poysdorf steht Carina Kimmel und massiert mit geübten Griffen Shampoo ins Haar ihrer Kundin. Seit über einem Jahrzehnt ist sie im Salon von Christine Bernerscher. In einem Team, das sie nicht mehr missen möchte.
„Ich bin durch eine Kollegin hierhergekommen. 2013 hab‘ ich angefangen – und bin geblieben. Weil es einfach passt.“
Carina Kimmel, Stylistin
Ob Beratung, Schnitt oder das persönliche Gespräch – Carina liebt ihren Beruf und das Umfeld, in dem sie arbeitet. Dabei ist es der 27-Jährigen besonders wichtig, immer am neuesten Stand zu bleiben. Trends verändern sich, Techniken entwickeln sich weiter. Und Stillstand ist keine Option.
Wo Haare, Herz und Handwerk verschmelzen
Was sie besonders schätzt? „Den Zusammenhalt. Wir ziehen alle an einem Strang.“ Und genau dieses Miteinander ist es, das den Salon für viele Kunden zu einem Ort des Wohlbefindens macht.
Teamwork mit Stil
Für Salonchefin Christine Bernerscher ist klar: „Ohne mein Team wäre nichts möglich.“ Deshalb packt sie auch selbst noch an – Schulter an Schulter mit ihren Mitarbeiterinnen. Dabei legt sie nicht nur Wert auf handwerkliche Qualität, sondern auch auf echtes Miteinander:
„Ein gutes Team ist das Wichtigste. Gemeinsam schaffen wir alles. Wir sind wie eine Familie.“
Christine Bernerscher, Inhaberin Hair Design Christine
Und diese Verbundenheit geht über den Salonalltag hinaus – man turnt gemeinsam, nimmt an Frisurenshows teil oder trifft sich einmal in der Woche beim legendären „Offenen Keller“ auf ein gutes Glaserl. Freundschaft und Vertrauen sind hier keine leeren Worte.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Schönheit mit Charakter
Natürlich gibt es Herausforderungen. „Alle Kundenwünsche zu erfüllen, ist nicht immer leicht“, weiß die Chefin. Doch auch da hilft der Zusammenhalt im Team – Rückhalt, Verständnis und oft auch eine Portion Humor. Und die schönen Momente? „Wenn ich sehe, wie sehr sich das Team füreinander einsetzt. Das berührt mich immer wieder.“
Bei Hair Design Christine entstehen nicht nur neue Frisuren, sondern auch ein echtes Gefühl von Zugehörigkeit. Ein Salon, in dem Menschlichkeit zählt – und jede Kundin sich wie daheim fühlt.
Hair Design Christine in Poysdorf zeichnet sich durch ein gut geschultes Team aus, das auf langjährige Erfahrung setzt: Von acht Mitarbeiterinnen sind vier bereits seit fast 20 Jahren im Betrieb. Carina Kimmel, ehemaliger Lehrling, ist seit zwölf Jahren dabei und steht für die erfolgreiche Ausbildung im Haus. Die Lehrlingsausbildung hat einen hohen Stellenwert: Zum Lehrling, der seine Ausbildung bereits begonnen hat, kommt im September ein weiterer dazu. Weitere Informationen: www.hairdesign-christine.at