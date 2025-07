Nicht nur Party: Neustifter Kirtag mit neuem Fokus

Weniger als ein Monat noch bis Neustift bebt. Die Rede ist vom traditionsreichen Neustifter Kirtag, der jedes Jahr neue Besucherrekorde schreibt. Die „Krone“ sprach mit Heurigenwirt Peter Wolff über die Vorbereitungen und Neuheiten. Politprominenz erwartet Wolff heuer deutlich weniger als 2024, weil diesmal kein Wahljahr ist. So oder so wird das Großevent aber wieder ein voller Erfolg, ist der Weinbauverein überzeugt. Für viele ist der Kirtag ein Fixpunkt im Kalender. Der Fokus soll in diesem Jahr jedenfalls woanders liegen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.