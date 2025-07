Hollywood-Star wollte heimlich in Premiere huschen

Noch nie haben sich Festspiel-Besucher so intensiv mit Einführungen auf das Programm vorbereitet wie heuer, so hört man. Ein bisschen Nachhilfe konnte wohl auch vor der Premiere von „One Morning Turns into an Eternity“ am Sonntagabend nicht schaden. Arnold Schönbergs „Erwartung“ und Gustav Mahlers „Abschied“ aus dem „Lied von der Erde“, verbunden durch Orchesterstücke von Anton Webern, bilden die Grundlage der szenischen Neuproduktion.