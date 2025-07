Auf einmal ist alles ganz anders

Wir leben nicht erst seit der Pandemie und Putins Überfall auf die Ukraine in einer Zeit, in der Realität und Täuschung immer schwerer zu unterscheiden sind. Man erlebt das in der digitalen Welt, man spürt es in der echten Welt. So muss der Zwischenfall bei den Festspielen für viele im Publikum ein irritierender Moment gewesen sein: Ist das ein Schauspiel oder ist das echt?