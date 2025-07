Für Festspiel-Aktivist war es nicht erste Aktion

Sextett wieder auf freiem Fuß

Das Sextett wurde in Gewahrsam genommen und am Samstagabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund der aus ihrer Sicht „rechtswidrigen und ungebührlich langen Anhaltung“ kündigte Astrid Wagner, die Rechtsvertreterin der Verdächtigen, eine Maßnahmenbeschwerde an. Die Vorwürfe wurden von der Polizei am Sonntag vorerst nicht kommentiert.