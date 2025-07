Neue Highlights beim heurigen Gackern im Lavanttal

Und was erwartet die Besucher heuer? „Vier Streetfood Wagons bieten mexikanische, indische und chinesische Küche an“, so Meyer. Auch der Landjugendtag, den die Jugendlichen aus Pölling mit einem Slip and Slide Wasserrutschen-Wettbewerb gestalten, ist neu. Heuer findet zudem erstmals eine Schlagerparade statt. Präsentiert wird sie von Moderator und Sänger Marco Ventre und dem Lavanttaler Musiker Hannes Pöchheim.