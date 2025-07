„Lautmaler & Weitspringer“ in Kärnten entdecken

Unglaubliche 20.000 (!) Arten soll es weltweit in der Ordnung der Heuschrecken geben, 140 davon sind in Österreich zu finden. Manche scheinen in großer Zahl aufzutreten, oft sehr unscheinbare und gut getarnte Tierchen, andere sind auffälliger, weil etwa giftgrün oder bizarr wie die auch bei uns in Kärnten durchaus anzutreffende „Gottesanbeterin“. Auch die Familie der Grillen gehört im Übrigen zu den Heuschrecken.