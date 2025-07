„Nur wenn Zuversicht da ist, wird investiert“

Sparen statt Shoppen – das scheint nach wie vor die Devise zu sein. Zwar verbuchte der Einzelhandel in Oberösterreich im Vorjahr ein nominelles Plus von drei Prozentpunkten, doch insgesamt sanken die Umsätze der Handelsbetriebe im Bundesland zum zweiten Mal in Folge um 0,8 Prozent auf nunmehr 56,4 Milliarden Euro.

Hartnäckige Kaufzurückhaltung

„Die Sparquote ist exorbitant gestiegen. Die Leute waren nach Corona verunsichert, und dann kam eine Krise nach der anderen. Es ist eine Kaufzurückhaltung in den Köpfen, die schwer wegzubringen ist“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer OÖ, zur „Krone“. Die Einschätzung deckt sich mit einer JKU-Studie aus dem Frühjahr: 65 Prozent der Konsumenten haben demnach Angst, dass sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtern könnte. Und sechs von zehn Befragten planen, größere Anschaffungen zu verschieben oder zu reduzieren.