Harte Linie bei Sozialhilfe: Nun droht Geldentzug

Die Weichen für die Reform des oberösterreichischen Sozialhilfe-Ausführungsgesetzes sind gestellt. Am Montag, dem 28. Juli, beginnt die Begutachtungsphase, die sechs Wochen dauern wird. Bereits in der ersten Sitzung nach der Sommerpause, am 25. September, soll die Gesetzesänderung im Landtag behandelt werden. Der finale Beschluss ist für Dezember vorgesehen. Da ÖVP und FPÖ gemeinsam über die Mehrheit verfügen, gilt die Verschärfung schon jetzt als so gut wie fixiert.