Über dem Domplatz thront ein wertvoller „Klimt“

Es gibt Momente im Journalistenleben, da steht man nicht nur über den Dingen – man steht plötzlich mitten in der Geschichte. So geschehen an einem klaren Vormittag in St. Pölten, als wir zusammen mit Bürgermeister Matthias Stadler und Sparkassen-Legende Helge Haslinger im Korb des Feuerwehr-Hubsteigers standen – auf Augenhöhe mit einem Werk des jungen Gustav Klimt.