Grüne fordern mehr Tempo beim Kraftwerk Lochau

Strom für über 30.000 Haushalte

Um die Ziele der Energieautonomie dennoch zu erreichen, braucht es aus Sicht von Grünen-Chef Daniel Zadra eine zusätzliche Stromquelle. Konkret denkt er dabei an den bereits 2006 ins Auge gefassten Plan, ein Wasserkraftwerk in Lochau zu errichten. Mit diesem Projekt würde das größte verbleibende Wasserkraftpotenzial in Vorarlberg nutzbar gemacht werden.