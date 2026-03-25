Ein Dialektwort von Gewicht: die „Wampa“

Während Begriffe wie beleibt, dick und fettleibig aber im Großen und Ganzen wertneutral sind, besitzt die Wampa einen eindeutig abwertenden Unterton. Es ist daher empfohlen, auf diese Vokabelfamilie im aktiven Wortschatz zu verzichten, um keine persönlichen Gefühle zu verletzen. Da die behutsameren Begriffe wie beleibt oder fettleibig jedoch keine direkten oder nur künstlich anmutende Dialekt-Entsprechungen besitzen, kann in der Mundart ersatzweise auf die vom Bauch abgeleitete und weniger problematische Wortgruppe Buch (Bauch) und buchat (wörtlich: bauchig) ausgewichen werden.