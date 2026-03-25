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„Vögels Lexikon“

Ein Dialektwort von Gewicht: die „Wampa“

Vorarlberg
25.03.2026 13:25
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er, was der Vorarlberger unter einer „Wampa“ versteht.

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Mit der Wamme oder auch Wampe ist die herunterhängende Hautfalte zwischen Kehle und Brustbein eines Rindes gemeint, und im übertragenen Sinne und seltener bei einem Menschen: das Doppelkinn.

Längst jedoch hat sich dieser Begriff auf jenen Körperteil ausgeweitet, ja geradezu dorthin verlagert, wo sich das überschüssige Fett des Menschen am liebsten ansammelt: dem Bauch.

Im Alemannischen ist die Wampe als Wampa bekannt, ein von ihr Betroffener wird als (g)wampat beschrieben und als Person mitunter auch Wample oder im weiblichen Falle Wampla genannt.

Während Begriffe wie beleibtdick und fettleibig aber im Großen und Ganzen wertneutral sind, besitzt die Wampa einen eindeutig abwertenden Unterton. Es ist daher empfohlen, auf diese Vokabelfamilie im aktiven Wortschatz zu verzichten, um keine persönlichen Gefühle zu verletzen. Da die behutsameren Begriffe wie beleibt oder fettleibig jedoch keine direkten oder nur künstlich anmutende Dialekt-Entsprechungen besitzen, kann in der Mundart ersatzweise auf die vom Bauch abgeleitete und weniger problematische Wortgruppe Buch (Bauch) und buchat (wörtlich: bauchig) ausgewichen werden.

Ein direktes und milderes Pendant zum Wample dagegen – ein allfälliger „Buchle“ etwa – existiert im Alemannischen nicht, doch ist es wahrscheinlich ohnehin humaner, seine Mitmenschen nicht über diese eine, noch dazu unliebsame Eigenschaft vollumfänglich zu definieren.

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