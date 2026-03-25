Ein Dialektwort von Gewicht: die „Wampa“

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute erklärt er, was der Vorarlberger unter einer „Wampa“ versteht.
Mit der Wamme oder auch Wampe ist die herunterhängende Hautfalte zwischen Kehle und Brustbein eines Rindes gemeint, und im übertragenen Sinne und seltener bei einem Menschen: das Doppelkinn.
Längst jedoch hat sich dieser Begriff auf jenen Körperteil ausgeweitet, ja geradezu dorthin verlagert, wo sich das überschüssige Fett des Menschen am liebsten ansammelt: dem Bauch.
Im Alemannischen ist die Wampe als Wampa bekannt, ein von ihr Betroffener wird als (g)wampat beschrieben und als Person mitunter auch Wample oder im weiblichen Falle Wampla genannt.
Während Begriffe wie beleibt, dick und fettleibig aber im Großen und Ganzen wertneutral sind, besitzt die Wampa einen eindeutig abwertenden Unterton. Es ist daher empfohlen, auf diese Vokabelfamilie im aktiven Wortschatz zu verzichten, um keine persönlichen Gefühle zu verletzen. Da die behutsameren Begriffe wie beleibt oder fettleibig jedoch keine direkten oder nur künstlich anmutende Dialekt-Entsprechungen besitzen, kann in der Mundart ersatzweise auf die vom Bauch abgeleitete und weniger problematische Wortgruppe Buch (Bauch) und buchat (wörtlich: bauchig) ausgewichen werden.
Ein direktes und milderes Pendant zum Wample dagegen – ein allfälliger „Buchle“ etwa – existiert im Alemannischen nicht, doch ist es wahrscheinlich ohnehin humaner, seine Mitmenschen nicht über diese eine, noch dazu unliebsame Eigenschaft vollumfänglich zu definieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.