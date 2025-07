Brüder erfanden Sonde, die sich durch Lawine bohrt

Exakt 5574 Unternehmen wurden in Oberösterreich 2023 – dem letzten Jahr, aus dem Zahlen vorliegen – gegründet. Das ist Platz 3 im Bundesländer-Ranking, nur in Wien (9619) und Niederösterreich (6428) waren es noch mehr. Bundesweit am fleißigsten gegründet wurde im Handel. Interessant ist: Ein Jahr nach der Unternehmensgründung bestanden in OÖ zuletzt 84 Prozent der neuen Betriebe noch. Nach fünf Jahren liegt die Überlebensrate nur mehr bei 36 Prozent.