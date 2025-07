Land setzt auf KI: „Erkennen großes Potenzial“

Nach dem Bericht der „Krone“, dass unter anderem das Land Tirol Künstliche Intelligenz (KI) nutzt, konkretisierte Digitalisierungs-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) die Einsatzgebiete. So befinde man sich derzeit in einer Prüfungsphase der KI-gestützten Systeme. Der Fokus liege dabei auf der Bescheiderstellung, wo standardisierte Verfahren in Zukunft automatisiert und damit schneller abgewickelt werden sollen.