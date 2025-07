Stocker: „Außenpolitik ist heute Innenpolitik“

Zum Abschluss einer intensiven außenpolitischen Woche ist Bundeskanzler Christian Stocker am Freitag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris zusammengetroffen. Der Besuch in Paris folgte unmittelbar auf Gespräche mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und Premierministerin Giorgia Meloni in Rom sowie einem Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin.