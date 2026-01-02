Trump erklärt Blutergüsse auf seinen Händen

Zu hohe Aspirin-Dosis und Stützstrümpfe

Trump hat auch eine Erklärung parat: Seine Aspirin-Einnahme soll für die Blutergüsse verantwortlich sein. Er nimmt seit rund 25 Jahren mehr Aspirin als von seinen Ärzten empfohlen, was ihn anfälliger für Blutungen mache. „Sie sagen, Aspirin verdünnt das Blut. Ich will kein dickes Blut, das durch mein Herz fließt“, erklärte er. Trotz ärztlicher Ratschläge habe er die höhere Dosis beibehalten.