High-Five gefährlich

Trump erklärt Blutergüsse auf seinen Händen

Außenpolitik
02.01.2026 13:37
Die mysteriösen Hauterscheinungen an Trumps Händen waren schon oft Thema – und ließen über ...
Die mysteriösen Hauterscheinungen an Trumps Händen waren schon oft Thema – und ließen über seinen tatsächlichen Gesundheitszustand spekulieren.(Bild: AFP/SAUL LOEB)

Donald Trumps Hände sind derzeit fast so viel Gesprächsthema wie seine Politik: Blaue Flecken, kleine Schnitte und gelegentlich sichtbares Make-up sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Schon ein harmloser High-Five kann beim 79-jährigen Präsidenten Spuren hinterlassen – Trump nimmt jetzt selbst dazu Stellung.

Wie aus einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ hervorgeht, hat Trumps Haut inzwischen eine so hohe Empfindlichkeit, dass schon ein High-Five mit Justizministerin Pam Bondi bei der republikanischen Parteiveranstaltung 2024 in Milwaukee zu einer blutenden Hand führte.

Verletzungen durch alltägliche Berührungen
„Der Ring hat die Rückseite meiner Hand getroffen, und ja, es war ein kleiner Schnitt“, sagte Trump. Um solche Verletzungen und Blutergüsse zu kaschieren, nutze er Make-up, das sich in zehn Sekunden auftragen lasse. Insider berichten, dass dies nur einer von mehreren Vorfällen in den letzten Jahren war, bei denen seine Hände durch alltägliche Berührungen verletzt wurden.

Gerade die Händeschüttel-Duelle zwischen Macron und Trump sind bekannt – dass Trump die etwa ...
Gerade die Händeschüttel-Duelle zwischen Macron und Trump sind bekannt – dass Trump die etwa vierfache Menge Aspirin einnimmt, wie von Ärzten empfohlen, ist für seine zarten Hände aber nicht unbedingt förderlich.(Bild: EPA/SHAWN THEW)

Zu hohe Aspirin-Dosis und Stützstrümpfe
Trump hat auch eine Erklärung parat: Seine Aspirin-Einnahme soll für die Blutergüsse verantwortlich sein. Er nimmt seit rund 25 Jahren mehr Aspirin als von seinen Ärzten empfohlen, was ihn anfälliger für Blutungen mache. „Sie sagen, Aspirin verdünnt das Blut. Ich will kein dickes Blut, das durch mein Herz fließt“, erklärte er. Trotz ärztlicher Ratschläge habe er die höhere Dosis beibehalten.

Zudem berichtete Trump von leichten Schwellungen in den Beinen. Für diese habe er zeitweise Kompressionsstrümpfe getragen, die er jedoch wieder abgelegt habe. Die Situation habe sich durch mehr Bewegung gebessert; sportlich aktiv sei er abgesehen vom Golfen nicht.

Präsident will aber „außergewöhnlich“ gesund sein
Trumps Hände waren bereits mehrfach öffentlich sichtbar verletzt: Bei einer Rede beim White House Congressional Ball im Dezember war seine Hand mit Make-up abgedeckt, bei einem Kabinettstreffen waren Pflaster zu sehen. Das Weiße Haus erklärte die Probleme damit, dass die Verletzungen durch „häufiges Händeschütteln und die Einnahme von Aspirin“ entstanden seien.

Sein Arzt, US Navy Captain Sean Barbabella, bestätigte gegenüber dem Wall Street Journal, dass Trump „in außergewöhnlich guter Gesundheit“ sei. Trotz der anhaltenden Aufmerksamkeit zeigte sich der Präsident verärgert, dass sein Umfeld seine gesundheitliche Verfassung nicht offensiver kommuniziere: „Reden wir zum 25. Mal über Gesundheit. Meine Gesundheit ist perfekt.“

