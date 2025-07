EU-Kommission will ein Zwei-Billionen-Budget

Aber wie will die EU das alles finanzieren?

Die Lust der Mitgliedsstaaten, mehr an die EU zu überweisen, ist jedenfalls gering, auch angesichts großer Defizite. Derzeit finanziert sich das System vor allem aus Mitgliedsbeiträgen. Die EU hat aber neue Ideen. So sollen große Unternehmen über einer bestimmten Umsatzgrenze angezapft werden, bisher wurden 50 Millionen Euro kolportiert. Außerdem sollen höhere Abgaben, z.B. auf Tabak und Plastik, Geld in die klammen Kassen spülen.