„Oedipe“ von Enescu begeistert Festspiel-Publikum

„Es ist ein kosmisches Geschehen“

Dieses ist zwar riesig besetzt, klingt aber vielfach sehr zart und ballt sich nur in den dramatischen Momenten zu voller Wucht. Hannu Lintu dirigiert die Wiener Symphoniker ruhig und umsichtig und führt die Gesangssolisten wie auch den fabelhaften Prager Philharmonischen Chor klangschön und sicher. Ein kosmisches Geschehen sei die Geschichte des Ödipus, sagte der Darsteller der Titelrolle, Paul Gay, im „Krone“-Interview vor der Premiere, und so verbindet Regisseur Kriegenburg diese mit den Elementen und Farben: Feuer beziehungsweise Rot für die Freude der Geburt des Ödipus, Wasser in Form von Nebel, also Blau und Grau bei seiner Selbstfindung, schwarze Asche für das Unheil, das die Stadt Theben erleidet, und schließlich lichte Naturtöne in einem Wald, in dem Ödipus seine Ruhe findet.