Bevölkerung im Ländle wächst nur noch langsam

In den vergangenen Jahren ist die Bevölkerung in Vorarlberg massiv angewachsen, derzeit leben im Ländle 30.629 Personen mehr als noch 2015. Allerdings hat die Dynamik stark nachgelassen. Zum Stichtag 30. Juni 2025 waren in Vorarlberg 412.256 Personen mit Hauptwohnsitz gemeldet – das sind nur um 1031 mehr als vor einem Jahr. Die positive Geburtenbilanz erklärt zu 20 Prozent dieses Wachstums, die restlichen 80 Prozent entfallen auf Zuwanderung.