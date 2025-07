Zwei Tote im Spital: Keine Entscheidung in Sicht

Gutachten nur teilweise an die Oberbehörde weitergegeben

Mit den Ermittlungen befasst ist die Steyrer Justiz. Der zuständige Staatsanwalt gab mehrere Gutachten in Auftrag, die den Verdacht gegen den Arzt entweder erhärten oder entkräften sollten. Als alle Gutachten vorlagen, wurde ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Linz übermittelt. Diese muss entscheiden, ob sie dem Vorhaben der Ankläger zustimmt oder nicht. Doch eine Formalität sorgt nun für eine Verzögerung.