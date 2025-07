Paul gibt mit 13 Jahren am Motorrad Vollgas

Ausschlafen, chillen, auf der Spielkonsole zocken – so sieht der Ferienalltag vieler 13-Jähriger in Niederösterreich aus. Nicht so für Paul Linsbichler aus Hirtenberg im Bezirk Baden. Er trainiert auch in der schulfreien Zeit intensiv. Sein großes Ziel: Der Staatsmeistertitel in der 160er-Klasse der Nachwuchsmotorrad-Serie FIMminiGP Austria.