Wahlkampfkosten: FPÖ will Rechnungshof klagen

Die Blauen wollen vor den VfGH ziehen

Die FPÖ verweist darauf, dass sie im Gegensatz zu anderen Parteien von ihren eigenen kreativen Köpfen profitiere, allen voran von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Hier würden auch keine Zusatzkosten anfallen. Generell gilt: Erstmals mussten alle Parteien einen Wahlwerbebericht für die EU-Wahlen im Juni 2024 abgeben. In Summe investierte die ÖVP mit 6,3 Millionen am meisten. Bei der FPÖ waren es in Summe 3,7 (Spitzenreiter mit 1,5 Millionen für „Außenwerbung“ wie Plakate), bei der SPÖ 3,2 Millionen.