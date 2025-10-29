Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
In Australien ist eine Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug zurückgelassen worden und gestorben. Ihr Verschwinden wurde erst bemerkt, als das Schiff schon wieder mehrere Stunden auf See war.
Wie die australische ABC News berichtete, hatte die 80-jährige Passagierin der „Coral Adventurer“ an einer organisierten Gruppenwanderung auf Lizard Island teilgenommen. Gemeinsam gingen die Passagierinnen und Passagiere zum Gipfel des Cook's Look, dem höchsten Punkt der Insel. Unterwegs habe die 80-Jährige gesagt, dass sie es nicht schaffe, weiterzugehen. Sie werde dann später eigenständig zum Schiff zurückkehren.
Dazu kam es jedoch nicht. Deutsche Medien berichteten, dass sich die Frau verirrt habe. Ihr Verschwinden blieb auf dem Schiff zunächst unbemerkt, die Passagierin hatte die Reise alleine angetreten. Erst einige Stunden später fiel laut dem Bericht auf, dass die 80-Jährige an Bord fehlte. Das Kreuzfahrtschiff, das bereits abgelegt hatte, kehrte daraufhin um und meldete die Touristin als vermisst.
Behörden leiteten am Samstagabend eine Suche bis in die Nacht ein. Am Sonntag wurde die Frau schließlich tot am Berg gefunden. Genaue Angaben zur Todesursache macht ABC nicht. Die australische Polizei sprach von einem „plötzlichen und unverdächtigen“ Tod. Lizard Island ist eine abgelegene Insel.
Coral Expeditions bestätigte den Tod, man sei von der Polizei darüber informiert worden. „Das Coral-Team steht mit der Familie der Frau in Kontakt, und wir werden sie in dieser schweren Zeit unterstützen“, sagte Geschäftsführer Mark Fifield. Das Kreuzfahrtschiff hatte den Hafen am 17. Oktober verlassen und eine 60-tägige Umrundung Australiens geplant.
