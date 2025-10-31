England: Trainer-Knall? Glasner plötzlich Favorit!

Die Luft für Arne Slot, der den FC Liverpool in der vergangenen Saison zum Meistertitel geführt hatte, wird bei den „Reds“ immer dünner. Zieht der Premier-League-Topklub schon bald die Reißleine? Als heißester Kandidat auf seine Nachfolge gilt nun ausgerechnet Oliver Glasner.
0:3 gegen Crystal Palace – Liverpool ging am Mittwoch im englischen Ligacup zu Hause sang- und klanglos unter. Für das Spitzenteam war es der sechste „Nuller“ in den jüngsten sieben Pflichtspielen.
Weil Arne Slot gegen Crystal Palace auf zahlreiche Stammkräfte verzichtete und sich damit gegen Oliver Glasner verzockte, wächst die Kritik am 47-jährigen Niederländer. „Liverpool, Köpfe werden rollen“, titelte die spanische „As“.
Bei Buchmachern ganz vorne
Schon jetzt wird heftig über einen möglichen Slot-Nachfolger spekuliert. Laut den Buchmachern hat ausgerechnet Glasner, der mit Crystal Palace auch in dieser Saison groß aufzeigt, die besten Karten.
Ein weiterer heißer Kandidat ist Andoni Iraola. Der Spanier liegt mit AFC Bournemouth sensationell auf Rang zwei in der Premier League.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.