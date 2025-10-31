Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die heißeste Aktie

England: Trainer-Knall? Glasner plötzlich Favorit!

Premier League
31.10.2025 08:44
Oliver Glasner ist die heißeste Trainer-Aktie auf der britischen Insel.
Oliver Glasner ist die heißeste Trainer-Aktie auf der britischen Insel.(Bild: AP/Jon Super)

Die Luft für Arne Slot, der den FC Liverpool in der vergangenen Saison zum Meistertitel geführt hatte, wird bei den „Reds“ immer dünner. Zieht der Premier-League-Topklub schon bald die Reißleine? Als heißester Kandidat auf seine Nachfolge gilt nun ausgerechnet Oliver Glasner.

0 Kommentare

0:3 gegen Crystal Palace – Liverpool ging am Mittwoch im englischen Ligacup zu Hause sang- und klanglos unter. Für das Spitzenteam war es der sechste „Nuller“ in den jüngsten sieben Pflichtspielen.

Für Arne Slot wird es eng.
Für Arne Slot wird es eng.(Bild: AP/AP Photo/Dave Shopland)

Weil Arne Slot gegen Crystal Palace auf zahlreiche Stammkräfte verzichtete und sich damit gegen Oliver Glasner verzockte, wächst die Kritik am 47-jährigen Niederländer. „Liverpool, Köpfe werden rollen“, titelte die spanische „As“.

Lesen Sie auch:
Sensationell! Oliver Glasner bezwang einmal mehr den FC Liverpool.
Liverpool chancenlos
Glasner nach Sensation: „Das ist respektlos“
30.10.2025
Meister ohne Antworten
Hattrick! Glasner bleibt Liverpools Gruselgegner
29.10.2025

Bei Buchmachern ganz vorne
Schon jetzt wird heftig über einen möglichen Slot-Nachfolger spekuliert. Laut den Buchmachern hat ausgerechnet Glasner, der mit Crystal Palace auch in dieser Saison groß aufzeigt, die besten Karten.

Ein weiterer heißer Kandidat ist Andoni Iraola. Der Spanier liegt mit AFC Bournemouth sensationell auf Rang zwei in der Premier League.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
England
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
104.949 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
93.874 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Niederösterreich
Schock-Fund in NÖ: Leiche saß skelettiert in Wald
85.559 mal gelesen
Die von der Polizei veröffentlichten Bilder sollen helfen, den Fall aufzuklären. 
Mehr Premier League
Bundesliga im Ticker
Augsburg gegen Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr LIVE
Laimer in Topform
„Macht das exzellent!“ Sonderlob vom Weltmeister
Startrekord in Europa
Furiose Bayern! Das ist noch keinem Klub gelungen
RB-Boss kontert
„Unbeliebtico“: Leipzig über TSG-Plakat verärgert
DFB-Kollege zu Kimmich
„Habe dich gehasst“ – nun Urlaub mit Bayern-Star

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf