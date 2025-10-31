Nerven wegen Polizei verloren: Flucht über Grenze!

Von Autobahn auf die Bundesstraße

Der Flüchtende raste über die Grenze, verließ bei Kufstein-Süd die A12 Inntalautobahn und bretterte weiter über die B173 Eibergstraße. Inzwischen hatten sich auch Streifen der Tiroler Polizei an der Verfolgungsjagd beteiligt. Der 48-Jährige wollte sich aber nicht aufhalten lassen – „er setzte sein aggressives Fahrverhalten fort und missachtete weitere Anhalteversuche“.