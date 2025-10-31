TV-Experte Hamann fordert Sperre für DFB-Kicker

Deutliche Worte nach VAR-Diskussionen

In der Diskussion um die strittigen Entscheidungen im DFB-Pokal spricht sich der einstige Nationalspieler zudem für ein einheitliches Vorgehen beim Einsatz des Videoschiedsrichters aus. „Es kann nicht sein, dass du die Technologie erst ab der 3. Runde einsetzt. Entweder du spielst den ganzen Wettbewerb mit VAR, oder du spielst den ganzen Wettbewerb ohne ihn“, so Hamann.