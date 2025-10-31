Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung um Interview

TV-Experte Hamann fordert Sperre für DFB-Kicker

Fußball International
31.10.2025 08:26
Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: Urbantschitsch Mario)

Aufregung in Deutschland: Nach den brisanten Aussagen von Stuttgarts Deniz Undav über Mainz-Kicker Dominik Kohr fordert Ex-Kicker und TV-Experte Didi Hamann eine Sperre für den Nationalspieler.

0 Kommentare

„Der Kohr ist nur am Foulen gewesen“, hatte sich Deniz Undav nach Stuttgarts 2:0-Sieg im DFB-Pokal am Mittwoch über Mainz-Verteidiger Dominik Kohr beschwert. „Der ist ja auch bekannt dafür, Leute zu verletzen.“

Hier das Aufreger-Interview im Video:

Eine Aussage, die für Wirbel sorgt. Didi Hamann fordert nun Konsequenzen. „Wenn du einen Gegner bezichtigst, Spieler ‘absichtlich‘ zu verletzen, hat diese Aussage mit einer Strafe geahndet zu werden“, meint Hamann in seiner Kolumne für Sky. Er gehe davon aus, dass das Sportgericht eingreift und Undav für seine Aussage gesperrt wird.

Lesen Sie auch:
Deniz Undav (l.) beschwerte sich über Dominik Kohrs (r.) harte Zweikämpfe.
Deniz Undav schimpft:
Mainz-Profi „bekannt dafür, Leute zu verletzen“
30.10.2025
TV-Bilder enthüllen:
Aufreger! Dortmund-Tor hätte nicht zählen dürfen
29.10.2025

Deutliche Worte nach VAR-Diskussionen
In der Diskussion um die strittigen Entscheidungen im DFB-Pokal spricht sich der einstige Nationalspieler zudem für ein einheitliches Vorgehen beim Einsatz des Videoschiedsrichters aus. „Es kann nicht sein, dass du die Technologie erst ab der 3. Runde einsetzt. Entweder du spielst den ganzen Wettbewerb mit VAR, oder du spielst den ganzen Wettbewerb ohne ihn“, so Hamann.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Vier Stunden auf Not-OP gewartet: Salzburger tot
132.828 mal gelesen
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
100.563 mal gelesen
Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
93.587 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Fußball International
Die heißeste Aktie
England: Trainer-Knall? Glasner plötzlich Favorit!
Aufregung um Interview
TV-Experte Hamann fordert Sperre für DFB-Kicker
Baumgartner und Co.
ÖFB-Team: Drei Torschützen und ein Rückkehrer
Matthäus staunt:
„Er ist einen dreistelligen Millionen-Betrag wert“
Krone Plus Logo
Wimmer im Interview:
„Auch Teamgeist macht uns besser als die Gegner“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf