TV-Experte Hamann fordert Sperre für DFB-Kicker

Aufregung in Deutschland: Nach den brisanten Aussagen von Stuttgarts Deniz Undav über Mainz-Kicker Dominik Kohr fordert Ex-Kicker und TV-Experte Didi Hamann eine Sperre für den Nationalspieler.
„Der Kohr ist nur am Foulen gewesen“, hatte sich Deniz Undav nach Stuttgarts 2:0-Sieg im DFB-Pokal am Mittwoch über Mainz-Verteidiger Dominik Kohr beschwert. „Der ist ja auch bekannt dafür, Leute zu verletzen.“
Hier das Aufreger-Interview im Video:
Eine Aussage, die für Wirbel sorgt. Didi Hamann fordert nun Konsequenzen. „Wenn du einen Gegner bezichtigst, Spieler ‘absichtlich‘ zu verletzen, hat diese Aussage mit einer Strafe geahndet zu werden“, meint Hamann in seiner Kolumne für Sky. Er gehe davon aus, dass das Sportgericht eingreift und Undav für seine Aussage gesperrt wird.
Deutliche Worte nach VAR-Diskussionen
In der Diskussion um die strittigen Entscheidungen im DFB-Pokal spricht sich der einstige Nationalspieler zudem für ein einheitliches Vorgehen beim Einsatz des Videoschiedsrichters aus. „Es kann nicht sein, dass du die Technologie erst ab der 3. Runde einsetzt. Entweder du spielst den ganzen Wettbewerb mit VAR, oder du spielst den ganzen Wettbewerb ohne ihn“, so Hamann.
