„Er ist einen dreistelligen Millionen-Betrag wert“

„Hoffe, dass er erst einmal seine Zeit absitzt“

In elf Spielen für seinen neuen Verein erzielte Woltemade bereits sechs Tore. Kickt er vielleicht schon bald bei einem Topklub? Mit einem schnellen Wechsel des 23-Jährigen rechnet Matthäus nicht. „Ich hoffe und gehe davon aus, dass er jetzt aber erst einmal seine Zeit in Newcastle zumindest ein bisschen absitzt, bevor er den nächsten Schritt machen wird“, sagte Matthäus.