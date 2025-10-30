Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren

Für Entlassung wieder Gutachten nötig

Er wurde nun für schuldunfähig befunden. Das Landgericht Aschaffenburg verurteilte ihn am Donnerstag zur Unterbringung in eine Psychiatrie. Diese Maßnahme ist unbefristet, wird aber mindestens jährlich überprüft. Lockerungen wie Hofgang oder Urlaub werden nicht automatisch gewährt, sondern hängen vom Therapieerfolg ab. Mit einer Entlassung können die Betroffenen rechnen, wenn sie Gutachterinnen und Gutachter als ungefährlich eingestuft haben. Die Tat hatte bundesweit eine Debatte über die Migrationspolitik und Sicherheit in Deutschland ausgelöst.