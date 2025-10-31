Kärntner Maler feiert als Musiker sein Comeback

Mehr emotionale Tiefe und Gänsehautfaktor

Was das Besondere der neuen „Unplugged-Version“ ist: dass das Lied durch Violinistin Brigitte Komposch ein noch gefühlvolleres Kleid bekommt. Sie unterstreicht die emotionale Tiefe, was dem ganzen einen echten Gänsehautfaktor verleihe: „Ich sah und hörte Brigitte beim Bleiburger Faschingskabarett, sie spielt dort ja in der sensationellen Combo mit – sofort war mir klar, diese Ausnahmemusikerin brauche ich für die neue Songversion“, schwärmt Wiegele.