Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen

Klimawandel und Wanze führten zu Ernteausfällen

Laut großen Landwirtschaftsverbänden wurden in diesem Jahr etwa 70.000 Tonnen Haselnüsse geerntet. Das entspricht nur etwa der Hälfte des Durchschnitts der vergangenen Jahre. Als Gründe werden im Bericht der Klimawandel mit einem milden Winter, starkem Regen im Frühling und Dürre im Sommer, sowie die Haselnusswanze angeführt. Die Haselnusswanze ist fast in ganz Europa verbreitet, auch in Österreich. Sie besiedelt bevorzugt sonnige, trockene und feuchte Lebensräume, darunter isoliert stehende Haselnusssträucher. Die Wanzen ernähren sich unter anderem von Pflanzensaft und Milben.