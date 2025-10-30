Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an

Letzte Tests vor mehr als 30 Jahren

Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll und welche Waffen getestet werden sollen, blieb zunächst unklar. Die Vereinigten Staaten sind wie Russland, Großbritannien und Frankreich etablierte Atommächte. Der bisher letzte Atomtest der USA war am 23. September 1992 auf dem Gelände durchgeführt worden, das heute als Nevada National Security Site bekannt ist. Dort könnten die Tests auch wieder aufgenommen werden. Laut dem wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses ist Trump unter bestimmten Bedingungen befugt, einen Atomwaffentest zu erlauben.