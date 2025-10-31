Vorteilswelt
Anwälte erfolgreich

Sean Combs in ein Gefängnis in New Jersey verlegt

Society International
31.10.2025 08:19
Sean „Diddy“ Combs wurde Anfang Oktober zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten ...
Sean „Diddy“ Combs wurde Anfang Oktober zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt. Jetzt wurde der Rapper in ein anderes Gefängnis verlegt.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Rapper Sean Combs ist in eine andere Haftanstalt verlegt worden. Der 55-Jährige sei nun in dem Bundesgefängnis Fort Dix im US-Staat New Jersey untergebracht, teilte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde laut der „New York Times“ mit.

Der Musiker war Anfang Oktober in Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden.

Programme zum Drogenentzug
Seit seiner Festnahme im September 2024 saß er im Metropolitan Detention Center in Brooklyn hinter Gittern. Combs‘ Anwälte hatten sich für die Verlegung des Rappers von New York nach New Jersey starkgemacht.

Fort Dix liegt knapp 70 Kilometer östlich von Philadelphia. Die Einrichtung biete Programme zum Drogenentzug an, machten die Anwälte geltend. Zudem käme sie Besuchen seiner Familie entgegen. Laut Beschreibung auf der Behördenwebseite sind dort mehr als 4000 Häftlinge untergebracht.

Schwere Vorwürfe
Die Staatsanwaltschaft hatte Combs vorgeworfen, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Der 1969 im New Yorker Stadtteil Harlem geborene Musiker, der mit Hits wie „I‘ll Be Missing You“ und „Bad Boy For Life“ in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt gehörte, hatte auf nicht schuldig plädiert.

Sean „Diddy“ Combs schrieb vor der Urteilsverkündung einen Brief an den Richter.
Strafmaß festgesetzt
„Diddy“ winselte um Gnade – doch es half nur wenig
04.10.2025
50 Millionen angeboten
Richter beinhart: Sean Combs bleibt weiter in Haft
05.08.2025

Die Staatsanwaltschaft strebte nach dem Schuldspruch eine Haftstrafe von gut elf Jahren an, die Verteidigung eine Höchststrafe von 14 Monaten. Combs‘ Anwälte haben Berufung eingelegt. Die bereits in Brooklyn verbüßte Zeit wird dem Rapper angerechnet. Die Behörde gibt derzeit Mai 2028 als Datum für die Freilassung an.

