Teuerung macht auch vor Totengedenken nicht Halt

Friedhofsverwaltungen verweisen auf steigende Energie-, Personal- und Instandhaltungskosten sowie auf gesetzliche Vorgaben zur Kostendeckung. Doch die Unterschiede zwischen einzelnen Städten und Gemeinden sind enorm – und Vergleichbarkeit ist kaum gegeben. Jede Kommune legt ihre Tarife per „Friedhofsgebührenordnung“ des Gemeinderats selbst fest. Bei kirchlichen oder privat geführten Friedhöfen bestimmt der jeweilige Friedhofsträger die Tarife, jeweils im Rahmen der Landesgesetze. Die Beträge unterscheiden sich daher je nach Ort und Betreiber. Auch die Definitionen und Laufzeiten der Grabarten variieren. Manche Gebühren gelten für zehn Jahre, andere für 20 oder 50.